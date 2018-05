Rifiuti:de Magistris,situazione migliora

(ANSA) - NAPOLI, 4 MAG - "Non c'è mai stata emergenza, la sofferenza è già rientrata e si va verso il miglioramento e il potenziamento delle strutture". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito alle difficoltà nella raccolta rifiuti che è stata registrata in città in questi giorni. De Magistris ha sottolineato che "non solo a Napoli ma in Italia c'è una situazione complessiva di impiantistica non ancora adeguata e pertanto se contestualmente va in manutenzione una linea del termovalorizzatore, si rompe lo Stir di Tufino e si ha un guasto allo Stir di Giugliano, è chiaro che il sistema va in difficoltà. Accadrebbe anche in un'altra città". Il sindaco ha tuttavia evidenziato che "rispetto al passato c'è una grande squadra e un'ottima cooperazione istituzionale tra i vari enti coinvolti". "Il lavoro che si sta facendo sull'impiantistica alternativa con i distretti di multi materiale e compostaggio - ha aggiunto - in prospettiva mi fa stare tranquillo".