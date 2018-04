Comuni:Napoli; maratona di oltre 20 ore, sì al bilancio 2018

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il bilancio di previsione 2018. Il sì al provvedimento è arrivato al termine di una seduta durata oltre venti ore. Il testo è stato approvato con il voto contrario dei consiglieri Guangi (Fi), Moretto (Prima Napoli), Nonno (Fdi) e Brambilla (5Stelle). Revocata la seduta in calendario per oggi. Alla manovra di bilancio sono stati presentati 1914 tra ordini del giorno, mozioni ed emendamenti. Il dibattito, lungo e articolato, è stato interrotto due volte dalla richiesta di verifica del numero legale. In entrambi i casi la maggioranza ha tenuto. Prima del voto sul testo complessivo, sono stati approvati 15 ordini del giorno presentati dal Pd, 10 a firma Forza Italia, 7 del Gruppo misto e 6 di esponenti di maggioranza. Tre invece gli emendamenti di natura tecnica alla manovra presentati dalla presidente della Commissione Bilancio, Mirra, passati a maggioranza.

Sì anche a un emendamento presentato dalla maggioranza che, per garantire il finanziamento dei debiti fuori bilancio novembre-dicembre 2017, iscrive nel bilancio 2018 la somma di 16.880.000 euro derivanti da maggiori entrate e minori spese individuate a seguito di una verifica della disponibilità effettuata dai dirigenti.

Duro il commento del consigliere Nonno (Fdi) che ha definito questo emendamento ''una vera e propria variazione di bilancio'' mentre il consigliere Moretto ha richiesto il parere del vicesegretario generale che ha confermato la natura emendativa del documento su cui non è obbligatorio il parere dei revisori dei conti. L'emendamento è stato approvato a maggioranza.

Precedentemente al dibattito sul bilancio, l'aula aveva affrontato il Dup (Documento unico di programmazione). Il testo è passato a maggioranza con il voto contrario di tutte le forze di opposizione. (ANSA).