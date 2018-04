Riapre a Napoli Pronto soccorso del Cto

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - Alle 7 è arrivato il primo paziente, cui ne sono seguiti altri tre prima del fatidico taglio del nastro giunto solo alle 10. Dopo sette anni riapre il Pronto soccorso del Cto a Napoli, 130 posti letto per iniziare, e l'ambizione di dare una mano nel decongestionare il Cardarelli. La struttura fu chiusa nel 2011 nell'ambito della riorganizzazione degli ospedali rientrati nell'Azienda dei Colli (Monaldi, Cotugno e Cto). "Al di là del Pronto Soccorso che apre - ha spiegato il governatore campano Vincenzo De Luca - l'evento di oggi rappresenta un punto di svolta nella programmazione regionale, la dimostrazione che dopo anni difficili, tormentati, da oggi cominciano a maturare i fatti per la sanità campana. Niente è più facile che parlare, la difficoltà è fare i fatti. Ci voleva lungimiranza, e anche stomaco - ha sottolineato - per chiudere questo pronto soccorso circa un decennio fa. E' stato un delitto, oltre che un atto politico stupido al quale oggi rimediamo".