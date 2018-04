Nuovo dissesto per il Comune di Caserta

(ANSA) - CASERTA, 23 APR - Dissesto bis per il Comune di Caserta, a sette anni dal primo dichiarato dall'allora sindaco di centro-destra Pio del Gaudio. Oggi, è toccato al Consiglio comunale di centro-sinistra prendere atto della grave situazione finanziaria prospettata dalla giunta guidata dal sindaco Pd, Carlo Marino, e votare la delibera che riporta al dissesto, che vorrà dire tasse ancora alte per i casertani, senza possibilità di riduzione, e il ritorno della commissione ministeriale che dovrà provvedere a pagare i creditori, soprattutto quelli che non hanno mai accettato le transazioni proposte dal piano di riparto predisposto nel corso della prima procedura di dissesto.

"A pagare saranno solo i cittadini casertani", dice il consigliere comunale di opposizione Francesco Apperti, del gruppo 'Speranza per Caserta'. "E non mi riferisco - prosegue - solo alle tasse, tra le più alte, ma anche ai servizi, mi riferisco alla manutenzione di strade e verde".