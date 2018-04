Un turista giapponese è stato scippato, ieri sera a Napoli, nei pressi di un hotel del quartiere Vicaria dove alloggia per una vacanza: l'uomo è stato avvicinato da due persone che gli hanno strappato dal polso un costoso Audemars Piguet da 10mila euro. Poi, si sono dileguati, nei vicoli. Per l'uomo, che ha 27 anni, per fortuna solo tanta paura. La zona è tenuta sotto controllo dalle telecamere di video sorveglianza. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato.