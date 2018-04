Premio canadese per oncologa italiana

(ANSA) - NAPOLI, 21 APR - Doppio riconoscimento per l'Istituto nazionale tumori di Napoli Fondazione G. Pascale: in Canada, verrà premiata Marilina Piccirillo, giovane ricercatrice napoletana dell'Irccs partenopeo. Al venticinquesimo Congresso del Collegio di Odontiatria, a Roma, è stato premiato invece il lavoro dell'equipe di Franco Ionna, per il 'Pattern di crescita di un osteoma solitario della mandibola: caso clinico'.

La giovane ricercatrice, che il 27 aprile riceverà a Toronto il premio 2018 del Cancer Trials Group Canadese: insieme con il team della Unità Sperimentazioni Cliniche dell'Istituto Pascale, diretta da Francesco Perrone, Piccirillo è la coordinatrice, a livello internazionale, di uno studio all'avanguardia per il trattamento del mesotelioma pleurico con uno dei più promettenti farmaci immunoterapici oggi disponibili, il pembrolizumab. Uno studio condotto insieme con i ricercatori di vari Istituti oncologici italiani ma anche canadesi e, a breve, ricercatori inglesi.