Verdi, a Napoli 2400 parcheggiatori

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - Sarebbero 2400 i parcheggiatori abusivi attivi a Napoli per un giro d'affari pari a 100 milioni di euro l'anno. La stima è alla base del dossier redatto dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli, consegnato oggi in Prefettura e al comandante della Polizia Municipale di Napoli Ciro Esposito. "Siamo stanchi dei parcheggiatori abusivi che infestano Napoli - spiega Borrelli - e, come noi, lo sono tutti coloro che, in questo ultimo anno, si sono iscritti alla pagina Facebook 'Io odio i parcheggiatori abusivi' e ci hanno aiutato a preparare questo dossier. Purtroppo spesso i cittadini vengono disincentivati a denunciare dalle stesse forze dell'ordine che non hanno gli strumenti normativi adatti e qualche volta la volontà a fronteggiare il fenomeno". Gli abusivi - emerge dal dossier - sono diventati una sorta di costo aggiuntivo, in media del 20%, per chi vuole andare a mangiare fuori o a vedere uno spettacolo. Guadagnano anche 6000 euro al mese e 3000 euro a sera durante i grandi eventi in città.