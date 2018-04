Studenti inventano 'divieto cellulare'

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - No all'uso del cellulare non solo mentre si è alla guida ma anche quando da pedoni si attraversa la strada. Sono i messaggi lanciati dagli studenti campani che hanno partecipato al concorso 'Inventa un segnale stradale' nell'ambito del progetto 'Sii saggio, guida sicuro' promosso dall'associazione Meridiani.

La sensibilità degli studenti si è focalizzata contro lo smodato utilizzo del cellulare. Ecco dunque segnali come 'Insegnare ai bambini a non attraversare la strada con il cellulare in mano', 'Ultimo selfie' che ritrae un giovane investito sulle strisce mentre è intento a scattarsi una foto.

Altri spunti da drammatici fatti di cronaca come la morte di bambini dimenticati in auto al sole dai genitori: ecco il cartello 'Don't forget'. Tanta l'attenzione anche agli effetti causati da alcool e droghe. "Questi ragazzi - ha sottolineato il sindaco de Magistris - hanno lanciato messaggi molto forti che fanno comprendere quanto l'educazione alla legalità e la sensibilità alla sicurezza siano crescenti".