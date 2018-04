Agenti violenti: Gabrielli,che sconforto

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - "Abbiamo intrapreso un'azione disciplinare e, come anticipato dal questore, non saremo assolutamente teneri". Lo ha detto il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a margine di un appuntamento a Napoli, in riferimento alla reazione violenta di due agenti motociclisti della Polizia di Napoli contro un giovane colpevole di avere eluso i controlli, ripresa con un cellulare e finita sul web dov'è diventata virale.

"Io vedendo le immagini - ha detto ancora Gabrielli - ho provato sconforto per la gratuità delle affermazioni e anche per una violenza assolutamente non giustificata. Ho però pensato alle centinaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri che tutti i giorni fanno il loro dovere e lo fanno con grande passione con grande dedizione, buttando il cuore oltre l'ostacolo.

Quell'azione in qualche modo ha compromesso o poteva compromettere questo grande lavoro".