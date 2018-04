De Magistris, Universiadi andranno bene

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - "A me oggi preoccupa farle le Universiadi e dopo l'incontro di ieri a Roma sono ancor più convinto che si faranno bene". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha risposto ai cronisti in merito ai problemi nell'organizzazione dell'evento sportivo in programma in Campania nella primavera del 2019. De Magistris, a margine della firma di un protocollo a Palazzo San Giacomo, ha affermato:"Siamo tutti pancia a terra perché le Universiadi si facciano bene, affinché siano un successo, affinché gli impianti siano pronti e ristrutturati. Sono convinto che se tutte le istituzioni collaboreranno tutto questo accadrà e sarà un grandissimo successo".