Trasporti:Eav, 15 treni su linee flegree

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - "Linee flegree, oggi 15 treni in circolazione. Non accadeva dal 2010". Lo sottolinea in una nota il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, sottolineando che per la Cumana e la Circumflegrea "il periodo più nero sembra essere passato".

"Nel 2014-15 - ricorda - il picco negativo, con anche soltanto 6 treni in circolazione. Oggi sulla Circumflegrea circolano 4 treni in doppia composizione. Sulla Cumana 5 treni in semplice composizione e tornano i collegamenti ogni dieci minuti fra Bagnoli e Montesanto con due treni dedicati. Questo grazie ai tre nuovi ET500 in circolazione che hanno aumentato il materiale rotabile disponibile". "Lentamente si migliora", conclude De Gregorio.