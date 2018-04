Ex carabinieri volontari in Tribunale

(ANSA) - NAPOLI, 17 APR - Soci dell'Associazione nazionale Carabinieri - che aggrega carabinieri in servizio, in congedo, loro familiari e simpatizzanti, come si legge nel sito dell'Anc - svolgeranno attività di volontariato presso la Procura e il Tribunale per i Minorenni di Napoli. E' quanto stabilito in due protocolli di intesa che verranno firmati domani nella sede del Tribunale ai Colli Aminei.

Una iniziativa che ha l'obiettivo di sopperire alle carenze degli organici degli uffici, in questi giorni particolarmente impegnati, tra l'altro, sul fronte delle indagini sulle baby gang e la lotta all'elusione scolastica.

Diciotto soci dell'Associazione nazionale Carabinieri, dal lunedì al venerdì, a partire dal 28 aprile si alterneranno presso le sedi del Tribunale e della Procura, in base a un apposito calendario e muniti di distintivi di riconoscimento, per rendere più efficiente l'attività degli uffici (occupandosi anche del miglioramento dell'accessibilità agli uffici e dei rapporti con i cittadini).