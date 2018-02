Figlio candidato,rischio per procuratore

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Rischia il trasferimento d'ufficio per incompatibilità il procuratore di Salerno Corrado Lembo. E la ragione è la candidatura del figlio a sindaco di un paese della provincia. Su richiesta unanime della Prima Commissione del Csm, competente sui trasferimenti d'ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale dei magistrati, il Comitato di presidenza di Palazzo dei marescialli ha disposto infatti l'apertura di una pratica sul capo dei pm di Salerno. Il figlio, Andrea - che è avvocato e ha 32 anni- è candidato per il Pd a sindaco di Campagna. E se venisse eletto, il territorio che si troverebbe ad amministrare ricadrebbe sotto la competenza giurisdizionale del padre. Andrea Lembo viene ritenuto politicamente molto vicino a Piero De Luca, figlio del governatore della Campania e nel marzo scorso rinviato a giudizio, su richiesta della stessa procura di Salerno, per bancarotta fraudolenta.