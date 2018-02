Rapina in stazione, coinvolto minore

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Un 19enne di Portici (Napoli), un coetaneo del quartiere napoletano di Ponticelli e un 17enne di Santa Maria la Carità sono stati identificati e arrestati dai carabinieri di Casalnuovo (Napoli) perché ritenuti responsabili di una rapina compiuta a marzo dell'anno scorso ai danni di un uomo che attendeva i treni della Circumvesuviana all'interno della locale stazione. I tre, insieme a un quarto complice arrestato il 22 maggio, erano arrivati in auto, avevano puntato la vittima e l'avevano picchiata per portarle via il portafogli.

Identificati, sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare per rapina emessa dal tribunale per i minorenni di Napoli.

(ANSA).