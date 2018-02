Napoli Teatro Fest, da Huppert a Ullmann

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Isabelle Huppert che legge la Duras, l'omaggio a Ingmar Bergman nel centenario della nascita firmato da Liv Ullmann, Konchalovskij e in scena Laetitia Casta, i laboratori di Nekrosius, ma sopratutto una città che si farà 'festival delle arti' per 34 giorni, dal prossimo 8 giugno, coinvolgendo la sua grande rete di teatri (dal San Carlo, al Mercadante) e beni culturali: è ricco il programma dell'undicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, la seconda diretta da Ruggero Cappuccio, organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, organismo in house della Regione Campania presieduto da Luigi Grispello.

''Il concerto di Sting? E' un progetto che ha presentato l'Arena Flegrea - anticipa la domanda Cappuccio, dal momento che l'indiscrezione era già circolata ma nel programma non c'è traccia dell'ex Police - certo, siamo interessati. La mia condizione però è che metà dei 6000 posti dell'Arena siano venduti a prezzi popolari''. I numeri: 85 compagnie, 160 recite, solo per prosa 55 titoli