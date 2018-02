Maltempo: soccorsi turisti, stop accessi

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 14 FEB - Sono terminate le operazioni a quota mille sul Vesuvio dove un bus dell'Eav, con a bordo una trentina di turisti, è rimasto bloccato a causa della neve che si è riversata sulle strade. I turisti che nel primo pomeriggio hanno trovato ospitalità in un bar, sono stati tutti messi in salvo grazie all'intervento della Protezione Civile, Polizia di Stato e Municipale. Stefano Sticchi, titolare del bar che ha accolto i turisti, ha postato video e foto di quanto accaduto sulla sua pagina Facebook. Da quanto si apprende, l'accesso al Gran Cono è stato chiuso per l'allerta meteo. In serata anche il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha scritto un commento sulla sua pagina Fb: ''Voglio complimentarmi con la Protezione Civile di Ercolano, la Polizia Municipale e gli agenti del Commissariato di Polizia. È bene ricordare a tutti che in questo periodo su quella strada è obbligatorio tenere le catene a bordo proprio per evitare simili inconvenienti''.