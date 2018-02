Cimino (Siulp), confronto su sicurezza

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Le imminenti elezioni politiche hanno spinto il Siulp di Napoli a organizzare un momento di confronto senza i politici, "perché abbiamo preferito - dice Annalisa Cimino, segretario generale del Siulp di Napoli - ascoltare gente competente e di altissimo profilo nei rispettivi campi piuttosto che discorsi demagogici sul tema della sicurezza che puntualmente diventa 'cavallo di battaglia' solo durante il periodo di campagna elettorale. La politica e il legislatore devono impegnarsi, invece, con investimenti concreti per realizzare progetti di recupero delle periferie, investimenti per la certezza della pena dando risorse alla magistratura, alle forze dell'ordine e alla scuola. Solo così - continua la Cimino - è possibile la sicurezza che oggi è elemento imprescindibile per la crescita e lo sviluppo del territorio".

E così domani, nella Sala Posillipo dell'Hotel Continental si terrà l'ottavo congresso del Siulp di Napoli (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia).