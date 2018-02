Napoli, 26 colpi esplosi in strada

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Quasi trenta colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte, poco prima dell'una, in via Ravello, tra San Giovanni a Teduccio e Barra, alla periferia di Napoli: molto probabilmente si tratta di una ennesima 'stesa', vale a dire di colpi esplosi ad altezza d'uomo.

L'allarme alla Polizia lo ha dato un uomo, incensurato, che abita al secondo piano di uno stabile che si trova in quella strada, dopo che il vetro del suo balcone è stato rotto da uno dei proiettili. Sul posto, in seguito ai rilievi, sul manto stradale sono stati rinvenuti 26 bossoli calibro 9x19. Non risultano persone ferite né telecamere in zona.