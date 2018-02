Meteo, mercoledì con la neve in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - "Una nuova perturbazione colpirà le regioni meridionali nella giornata di mercoledì, portando piogge e temporali sparsi con neve anche a quote basse": lo ricorda il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: "nevicate a quote collinari sono in particolare attese sulla Campania, con fiocchi non esclusi anche in città come Benevento e Avellino; neve dai 500-1000m sul resto del Sud con possibili nevicate in città come Enna e Potenza. Il tutto accompagnato da venti anche forti a rotazione ciclonica e mari agitati. Le temperature saranno in ulteriore calo, più sensibile nei massimi al Sud dove nelle aree interessate dal maltempo si potranno non superare gli 8-10°C. Da venerdì graduale rialzo delle temperature specie massime per esaurimento del flusso freddo, con anche valori abbastanza gradevoli durante le ore diurne".