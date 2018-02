Appello genitori dei bimbi trapiantati

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Lettera aperta del comitato trapiantati al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per sollevare il caso trapianti al Monaldi di Napoli.

Dopo che l'attività è stata sospesa per un anno, i genitori dei bambini trapiantati chiedono un incontro al governatore per valutare assieme la questione alla luce delle nuove direttive interne che prevedono una ripartizione dei casi tra la Cardiochirurgia pediatrica e l'unità Trapianti in base al peso dei bimbi.

"Una soluzione che - si precisa nella lettera - rimedia al fatto che il conflitto relazionale tra reparti non è stato superato e che poco ha a vedere con il benessere dei cittadini".

"Ci ascolti - si conclude la lettera - siamo gli unici che hanno veramente un unico interesse: il buon funzionamento della struttura e la salute degli utenti, cioè i nostri figli".