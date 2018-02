Al via la Quaresima, un libro di mons. Esposito

Cambiare il proprio cuore, ripulirlo dalle ombre e dal dolore, nelle settimane che precedono la Pasqua: è ancora possibile, nella fretta imposta alle nostre giornate? A questo interrogativo risponde monsignor Salvatore Esposito nel volume "Ritornate a me con tutto il vostro cuore" (Elledici), un percorso di Quaresima che - spiega l'autore - "si fa strada attraverso la frenesia e l'impazienza" con brevi schemi di preghiera, riflessione e azione per ognuno dei quaranta giorni che precedono la Pasqua. "Un cammino - sottolinea mons. Esposito - fatto di gesti quotidiani, con l'obiettivo di ricavare un momento di silenzio nelle ore di pausa dal lavoro, in treno, in casa, in famiglia e con gli amici, e ritrovare così Dio presente nella nostra vita di ogni giorno". L'autore, docente di Teologia liturgica nella Pontificia Facoltà teologica dell'Italia meridionale, è vicario episcopale per il settore Culto divino dell'Arcidicioesi di Napoli, e direttore dell'Ufficio liturgico pastorale.