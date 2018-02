Tenta suicidio, stop metrò a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 9 FEB - La circolazione dei treni della linea 1 della Metropolitana di Napoli è sospesa: una persona di circa 35 anni, la cui identità non è ancora nota, è stata investita da un treno in arrivo nella stazione di Materdei. Sul posto si sono recati vigili del fuoco e forze dell'ordine. La persona coinvolta è stata estratto dai pompieri da sotto al treno ed è in condizioni molto gravi. Secondo una prima ipotesi si tratterebbe di un tentativo di suicidio: in questa direzione - secondo Anm, la società che gestisce il servizio - vanno le immagini delle telecamere di videosorveglianza in banchina. In base alle prime ricostruzioni, sembra che la persona si sia gettata sui binari all' arrivo del treno in transito: il macchinista - sottolineano all'azienda - non avrebbe avuto alcuna possibilità di fermare in tempo il convoglio ed evitare la tragedia. La circolazione è sospesa si sta valutando sempre con nulla osta di riprendere la circolazione limitata alla sola tratta Piscinola-Vanvitelli dove per l' utenza è possibile utilizzare interscambio con altri mezzi di trasporto per il centro città.