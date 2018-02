Maglie calciatori all'asta per mascotte di sei anni malata

(ANSA) - NAPOLI, 9 FEB - Le magliette dei calciatori dell'Angri (Salerno), e non solo, all'asta per beneficenza a favore della ricerca sulla Gangliosidosi Gm1, malattia di cui è affetto G.D.P. un bimbo di 6 anni, mascotte dell'Us Angri 1927. Ad organizzare l'iniziativa è stato il patron dell'Angri, Gerardo Tortora, con la collaborazione della Confesercenti Angri.

L'iniziativa si svolgerà in una nota pizzeria di Angri, il 20 febbraio; poi verrà replicata, a Nocera Inferiore (Salerno), il 6 marzo. Calciatori e dirigenti della squadra grigiorossa e della Nocerina calcio saranno presenti all'evento benefico. La Gangliosidosi è una malattia rara che colpisce sia in età infantile (gm1), sia soggetti più grandi (gm2) e ha effetti in alcuni casi degenerativi e mortali. Le due serate, di Angri e di Nocera serviranno per dare un contributo fattivo per la vicenda che coinvolge anche la piccola mascotte della squadra angrese.(ANSA).