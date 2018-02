Abusivismo,sigilli vicino Grotta Azzurra

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 09 FEB - Abusivismo edilizio sull'isola di Capri (Napoli): nell'ambito dei controlli dei carabinieri i sigilli sono scattati ad Anacapri, nei pressi della Grotta Azzurra. Tre persone sono state denunciate. In prima traversa Linaro il sopralluogo dei carabinieri della locale stazione, insieme al personale dell'ufficio tecnico del Comune, ha portato alla scoperta e al sequestro di una costruzione abusiva di 30 mq, realizzata in assenza di permessi in zona sottoposta a vincoli paesaggistico e ambientale.

Denunciati per violazione delle norme urbanistiche una 59enne proprietaria dell'immobile e committente dei lavori e due operai di 61 e 67 anni che materialmente avevano eseguito l'opera.