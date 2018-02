Liceo Fonseca a scoperta Castel Capuano

(ANSA) - NAPOLI, 08 FEB - È la più antica fortezza di Napoli dopo Castel dell'Ovo ed è stata scelta come caso di studio dagli studenti del liceo Fonseca di Napoli. "A scuola di OpenCoesione" è però molto più di questo. È l'occasione per questi studenti e per la città di aprirsi al mondo, seguendo delle linee guida tracciate da Rosaria De Transo, professoressa del liceo e coordinatrice dei lavori, che parla di un' esperienza "di monitoraggio civico". "I ragazzi - racconta la docente - vogliono accendere i riflettori e attirare l'attenzione su quello che Castel Capuano ha rappresentato". Gli studenti del secondo anno puntano a ricostruire la storia di questa antica fortezza, scelta come simbolo di legalità. "Ora siamo più o meno a metà del progetto che avrà la sua conclusione ?il 9 maggio? che è la festa dell'unione europea - dice - I ragazzi, continua, ricostruiscono la storia prendendo in considerazione sia il grande progetto UnescL, sia un altro progetto legato alla realizzazione di una sede della legalità a Napoli".