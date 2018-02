Ad aprile pronto soccorso Ospedale Mare

(ANSA) - NAPOLI, 8 FEB - "Oggi parte all'Ospedale del Mare un nuovo servizio, il pronto soccorso non di primo livello. Non arrivano qui direttamente col 118 ma arriveranno pazienti già stabilizzati in altri ospedali e che liberano posti letto nelle altre strutture di pronto soccorso". Lo ha detto il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una visita all'Ospedale del Mare di Napoli.

"Ci diamo l'obiettivo di aprire il pronto soccorso all' Ospedale del Mare entro aprile, giorno più, giorno meno. A quel punto il grosso delle strutture sarà operativo in questo ospedale". Il pronto soccorso di secondo livello inaugurato oggi, ma già attivo da alcuni giorni, ''consta di 16 posti letto che sono già tutti utilizzati". L'avvio della prima parte del pronto soccorso non allevierà ancora, spiega De Luca, la situazione del Cardarelli e del Loreto Mare, che restano in difficoltà sull'emergenza.