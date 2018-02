Sindaco Napoli,servono più vigili urbani

(ANSA) - NAPOLI, 7 FEB - "La polizia municipale napoletana svolge un lavoro difficile, complesso e lo fa con un organico assolutamente sotto dimensionato. Mancano centinaia di uomini e le leggi non ci consentono di averne a sufficienza per presidiare ancor meglio il territorio". La denuncia arriva dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto alla celebrazione per la festa della polizia municipale. Il primo cittadino, nell'esprimere "vicinanza e gratitudine" ai caschi bianchi, ha sottolineato che "in questi sette anni ho visto tante energie, tanta voglia di mettersi al servizio della comunità. La polizia municipale e' un'articolazione fondamentale per la città e noi la sosterremo pungolando tutti a fare di più". Secondo i dati forniti, sono circa 800 i caschi bianchi over 60. A celebrare la funzione religiosa è stato l'Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, che ha sottolineato "l'opera infaticabile, a volte pericolosa" che svolge il corpo della polizia municipale "di giorno e di notte".