Musical:il viaggio di un Dante 'moderno'

(ANSA) - NAPOLI, 7 FEB - "Quello di Dante Alighieri è il viaggio di un uomo che vive di alterne fortune come un uomo di oggi; una storia scritta ieri ma che sembra proiettata nel domani''. Così Andrea Ortis, regista dello spettacolo 'La Divina Commedia-Opera Musical', spiega ''la vicenda di un uomo che è la vicenda di tutti gli uomini'' presentando, insieme con il cast, lo spettacolo in programma da domani e fino a domenica 11 febbraio nel Palapartenope di Napoli dopo il bilancio positivo al Brancaccio di Roma. Anche Antonello Angiolillo ('Dante') sottolinea che siamo in presenza di ''un uomo che ha vissuto momenti drammatici come tanti uomini di oggi''. La produzione dello spettacolo, tratto dalla più grande opera italiana e firmata dalle musiche del compositore Marco Frisina, i testi di Ortis e Pagano e la voce narrante di Giancarlo Giannini, mette in scena il musical dopo il debutto del 2007. Il progetto vede anche il sostegno dell'Alis (Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile), presieduta da Guido Grimaldi.