Fi Senato:Cesaro,Lonardo Mastella,Lotito

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - Luigi Cesaro, parlamentare uscente, è capolista al Senato per Forza Italia nel collegio che comprende Napoli e Salerno. Mara Carfagna è capolista alla Camera in collegi plurinominali, quello di Napoli città e quello della provincia nord di Napoli. Il coordinatore a Napoli Paolo Russo è capolista alla Camera nel collegio Campania 1-3, mentre in Campania 2, sono capolista Carlo Sarro per la provincia di Caserta, Enzo Fasano per Salerno e Cosimo Sibilia per le province di Avellino e Benevento, collegio che al numero 2 ha Nunzia De Girolamo. Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, è la capolista al Senato nel collegio plurinominale che comprende Benevento, Avellino e Caserta. Al Senato capolista in un altro collegio plurinominale di Napoli è Domenico De Siano.

Corre per un posto al Senato Claudio Lotito, presidente della Lazio. Lotito è in lista, al secondo posto nel collegio Caserta Avellino Benevento. C'è anche un caso De Girolamo che viene catapultata come capolista nel collegio di Bologna-Imola ma è anche candidata nel collegio di Benevento al secondo posto.