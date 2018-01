De Luca, rivoluzione sanità in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - "Abbiamo assunto decisioni che rappresentano una rivoluzione nella sanità campana". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo de Luca, presentando alla stampa il nuovo piano ospedaliero e il provvedimento che porterà, nel giro di poco tempo, all'assunzione di nuovi 4000 addetti.

Inoltre è stato firmato un accordo con il ministero della Sanità che prevede lo stanziamento di 170 mln di euro per l'edilizia sanitaria "dopo 18 anni di non utilizzo di queste risorse", ha evidenziato ancora De Luca.

Secondo le recenti decisioni assunte dalla Regione anche con le cliniche accreditate "saranno stipulati accordi biennali" mentre è stata prevista "una procedura più snella per consentire l'apertura di nuovi studi medici e dentistici senza la palude burocratica".

"Siamo proponendo una svolta radicale - ha aggiunto sempre il Governatore - e adesso possiamo concentrarci sui miglioramento dei Lea, i livelli di assistenza".