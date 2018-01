Ragazzino ferito:sindaco, fuori pericolo

(ANSA) - CASERTA, 17 GEN - "Finalmente Luigi non è più in pericolo di vita". Così, in un post Fb, il sindaco di Parete Gino Pellegrino dà la lieta notizia che il 14enne ferito alla testa da un proiettile vagante la scorsa vigilia di Natale inizia finalmente a reagire dopo oltre venti giorni di ricovero in Rianimazione all'ospedale di Caserta.

"Non si è ancora risvegliato dal coma - dice il manager dell'azienda ospedaliera casertana Mario Ferrante - ma ha iniziato a muoversi, il suo organismo risponde e sta reagendo.

E' una buona notizia". Ancora presto, dunque, per dire che il peggio è passato, ma questa è la prima buona notizia da quando, il 24 dicembre, Luigi è stato ferito alla testa da un proiettile calibro 9x21 mentre era con gli amici in via Vittorio Emanuele, corso principale di Parete.