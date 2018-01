Musica: al via il Napoli Jazz Winter

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - Otto concerti in sei location per quattro mesi di programmazione: sono questi i numeri che segnano il ritorno del Napoli Jazz Winter. Articolata in due sessioni la manifestazione vedrà la prima serie di esibizioni iniziare il prossimo 19 gennaio e chiudersi il 6 aprile.

La rassegna organizzata dall'Associazione Culturale Napoli Jazz Club coinvolgerà l'intero territorio provinciale interessando i comuni di Pozzuoli, Somma Vesuviana e, naturalmente, Napoli.

"L'alternanza di artisti italiani e stranieri evidenzia il respiro internazionale di questa dodicesima edizione, - ha dichiarato il direttore artistico, Michele Solipano - progetti musicali di diverso profilo testimonieranno la varietà stilistica che caratterizza la scena jazzistica contemporanea".

L'edizione 2018 prenderà il via con il concerto del Flavio Boltro BBB trio, al cinema Hart di Napoli, uno show fatto di effetti elettronici e jazz swingante.