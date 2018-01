Gaypride a Pompei, sindaco insorge

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 16 GEN - Associazioni, movimenti e collettivi Lgbt della regione Campania annunciano che l'assemblea del Coordinamento Campania Rainbow ha deciso di celebrare il Gaypride regionale il 30 giugno a Pompei. Ma il sindaco della città mariana, Pietro Amitrano replica: ''Mai autorizzata la manifestazione. Ho appreso della decisione del gaypride dal web e sono stato messo davanti al fatto compiuto".

Il corteo sarà inserito all'interno dell'OndaPride nazionale.

"Dopo Salerno, Benevento, Caserta, Bagnoli e i vari Pride napoletani, l'orgoglio Lgbt - spiega l'associazione Arcigay Napoli - sfilerà per la prima volta in Campania in una città, seppure altamente simbolica e di grande interesse internazionale, non capoluogo di provincia''. "Trovo quanto meno scorretto dover apprendere dal web che 'il 30 giugno si terrà il Pompei Pride 2018'. Non è così che si procede", commenta il sindaco.