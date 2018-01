Devastazione e saccheggio,sgominata gang

Arrestati nove giovani appena maggiorenni, componenti di una gang di ragazzi ritenuti responsabili in concorso di devastazione e saccheggio, nel Salernitano. L'operazione è scattata alle prime ore della mattinata. In azione sono entrati i Carabinieri, la Squadra Mobile della Questura e il Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, tra San Marzano sul Sarno e Pagani. I provvedimenti cautelari (arresti domiciliari), sono stati emessi dal gip dal presso il Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica. I dettagli delle indagini verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11 nella sede della Procura della Repubblica di Salerno.