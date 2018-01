Torna Sublimitas, ecco la rosa dei premiati

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - La commissione scientifica del Premio Sublimitas, giunto alla 18ma edizione, ha reso nota la rosa dei nomi della kermesse che si terrà, sabato 10 marzo, alle ore 20.00, all'Hotel Ristorante Spa Incontro ad Ariano Irpino,.in provincia di Avellino. Parterre de roi, come da tradizione e ospiti eccellenti: Maria Tirone, prefetto di Avellino; Antonio De Iesu, questore di Napoli; Catello Maresca, magistrato antimafia; Piernicola Silvis, ex questore e scrittore; Rosa d'Eliseo, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco; Paolo Siani, medico, fratello di Giancarlo, compianto giornalista de Il Mattino; Franco di Cecilia, dirigente scolastico; Paolo Giulierini, Direttore del MANN; Maurizio Caridi, Presidente Fondazione San Remo; Gennaro Sangiuliano, Vice direttore Tg1; Fabio Zavattaro, Vaticanista Tg1; Rino Genovese, redattore Tg3 Campania; Filippo Di Chiara, Caporedattore Gazzetta dello Sport; Modestino Preziosi, Maratoneta. Menzioni Speciali a: Giovanni Savignano, radiologo e scrittore; Pierluigi Melillo, Direttore di Canale 696 Ottochannel; Rocco Tolfa, Vice direttore Tg2; Franco Buononato, redattore de Il Mattino. "Un premio diretto alle persone e ai valori che rappresentano - dichiara il Presidente della FIBES, Peppino Colarusso - che dà lustro ad una manifestazione in crescita, grazie ad un sapiente lavoro di squadra, mirato esclusivamente al merito di chi riceve il Sublimitas. Un'opportunità che ha come obiettivo principale - continua il presidente - la valorizzazione del patrimonio culturale, quale veicolo per la condivisione dei valori nell'ottica di una socializzazione rivolta a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte".