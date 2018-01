Stop ricerca Parkinson,appello a Sanremo

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - Dopo avere fatto gol in una partita di campionato e avere suonato la batteria in un concerto di Gigi D'Alessio, Francesco D'Antuono, 48enne salernitano malato di Parkinson ora si rivolge a Sanremo per portare avanti la sua battaglia contro la grave malattia neurodegenerativa che lo affligge ormai da 12 anni.

"Una nota casa farmaceutica - dice all'Ansa - ha sospeso le ricerche su Parkinson per scarsi risultati finora ottenuti. Io, però, non mi arrendo e voglio rivolgermi alla ricerca dal palco dell'Ariston per chiedere che non ci abbandoni. Il Parkinson non toglie anni alla vita ma vita agli anni e c'è bisogno di cure che ci aiutino vivere meglio malgrado questo male". "Ho avuto già dei contatti con l'entourage di Claudio Baglioni, - dice ancora Francesco - che mi hanno fatto sperare. Poi però non ho avuto notizie. Spero mi contattino presto".