Hamsik o Insigne? Meglio album figurine vicini di casa

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - Non saranno i campioni immortalati nelle figurine Panini, ma il comune di Qualiano (Napoli) è orgoglioso di avere un 'suo' album, tutto locale, composto dalle foto di 579 sportivi per 8 associazioni, impegnate in diverse discipline. L'iniziativa è dell'assessorato allo Sport, guidato da Alessia Fioretto: nell'album i cittadini troveranno le foto del figlio dell'amico, del compagno di banco, del nipote o della sorella del vicino di casa. Tante figurine che rappresentano gli sportivi di Qualiano: giovani calciatori, allenatori, dirigenti, collaboratori di diverse discipline sportive in una cittadina conta 25mila abitanti.

Martedì alle ore 18,00 nella Sala consiliare del Comune di Qualiano l'album verrà presentato ufficialmente alla città e distribuito alle associazioni. E' stato realizzato dalla Società Akinda Italia srl di Milano con il patrocinio del Comune al quale sono riservate le due pagine iniziali, che contengono un intervento del sindaco, che avrà anche una sua figurina, ed alcune notizie storiche sulla cittadina.

Per completare l'album ci vorranno 579 figurine che è possibile acquistare in edicola al prezzo di 0,70 centesimi al pacchetto. Gli album in bianco e nero verranno offerti gratuitamente ai componenti delle società partecipanti: gli altri appassionati potranno acquistarli a tre euro sempre in edicola.

"In tempi in cui la comunicazione virtuale ha un grosso spazio nella vita di adulti e minori, ritornare al vecchio album delle figurine può essere un mezzo di comunicazione altamente educativo, ottimale per raccontare lo sport, ma anche uno strumento utile, per ricostruire una rete di relazione tra le persone e le associazioni", commenta il sindaco Ludovico De Luca. L'iniziativa è stata a costo zero per il Comune, sottolinea il consigliere Salvatore Apostoli che ha seguito la realizzazione. (ANSA).