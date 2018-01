Bimbo ferito alla testa da piombino

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - Un bambino di 10 anni, di nazionalità bengalese, è stato colpito alla testa da un piombino esploso da una pistola ad aria compressa. E' successo ieri sera a Palma Campania, comune in provincia di Napoli, ma la notizia si è appresa solo ora. Portato in ospedale, il bimbo sarà operato nelle prossime ore per estrarre il proiettile, che si è conficcato nella pelle della nuca ma senza produrre lesioni gravi. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Il colpo è stato esploso da uno o più sconosciuti a bordo di un'auto.

Sull'episodio indagano i carabinieri. Il ferimento è avvenuto mentre il bimbo passeggiava con il padre, all'esterno di un negozio di ortofrutta gestito da suoi connazionali. Una Mercedes di colore grigio, secondo quanto riferito da testimoni, è transitata davanti al negozio e dalla vettura sono partiti probabilmente più colpi, uno dei quali ha raggiunto il piccolo alla testa. Il padre lo ha subito soccorso e portato in ospedale.