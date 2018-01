Nuovo bus della Mercedes per Capri

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 12 GEN - Nuovo autobus di linea per l'isola di Capri. Si tratta di un pulmino giallo realizzato appositamente per Capri dalla Mercedes, acquistato dalla Sippic Funicolare Capri srl e dato in uso all'Atc per destinarlo al trasporto pubblico sull'isola. La cerimonia di presentazione si è svolta alla presenza dell'amministratore unico della Sippic Funicolare di Capri Anna La Rana e dell'amministratore dell'Atc Alberto Villa. A tutti è andata la benedizione del parroco di Capri don Carmine Del Gaudio."Il bus che è stato dato in uso per il servizio pubblico dell'Atc - ha detto l'amministratore della Sippic Anna La Rana - è frutto di numerose ricerche fatte tra i produttori europei del settore poiché per gli automezzi che transitano nell'isola di Capri sono imposte, per gli standard europei, caratteristiche dimensionali non più reperibili e che solo la Mercedes ha potuto attuare, autorizzando i trasformatori e i carrozzieri ad accorciare i propri telai per raggiungere le dimensioni imposte".