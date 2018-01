Ruba scooter con cane a bordo, arrestato

(ANSA) - CASERTA, 11 GEN - Avrebbe rubato diversi ciclomotori agendo tra Caserta, la provincia e il suo comune di residenza, Frattamaggiore, nel Napoletano, il 32enne Carlo Tuccillo, arrestato dalla Polizia di Stato su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che lo ha spedito dai domiciliari in cui si trovava, al carcere partenopeo di Poggioreale. I fatti sarebbero avvenuti in pochi mesi, tra maggio e settembre 2017.

L'indagine della Procura guidata da Maria Antonietta Troncone è partita dopo le numerosi segnalazioni di furti di ciclomotori, spesso parcheggiati all'esterno di esercizi commerciali. In più di una circostanza, il 32enne è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dei negozi mentre si impossessava dei mezzi; in un'occasione, a Caserta, ha rubato un ciclomotore dove a bordo si trovava il cane del proprietario, che è stato poi lasciato andare poco dopo il furto.