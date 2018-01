Aveva armi cariche in zaino, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - Cinque armi cariche in uno zainetto. E' quanto hanno scoperto i carabinieri nel quartiere Poggioreale di Napoli; arrestato un 26enne già noto alle forze dell'ordine per droga.

Sono stati i militari del Nucleo operativo della compagnia di Poggioreale ad incastrare Salvatore Bove. L'uomo era stato notato via Stadera: era nei pressi di uno degli edifici di edilizia popolare intento a confabulare con due trentenni della zona. Alla vista dei carabinieri ha raccolto uno zainetto da terra e si è allontanato sul ballatoio e poi su una scala esterna per ridiscendere, poco dopo, senza la borsa. I militari hanno ispezionato tutti i percorsi possibili fino al terrazzo dove, nascosto in una canna fumaria, hanno trovato lo zainetto.

Al suo interno c'erano 5 semiautomatiche: 2 calibro 7,65, 2 calibro 9, una 22. Si tratta di quattro armi con matricola abrasa; sono in corso accertamenti ma tutte erano cariche e pronte a sparare.