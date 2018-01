Napoli, master pedagogia e arti sceniche

(ANSA) - NAPOLI, 5 GEN - L'alta formazione universitaria dedicata alle arti sceniche: nasce a Napoli nel Suor Orsola Benincasa il primo master che valorizza l'esperienza teatrale per la formazione di nuove professionalità esperte di pedagogia e didattica del teatro. É un master di primo livello in "Teatro: pedagogia e didattica. Metodi, tecniche e pratiche delle arti sceniche" (iscrizioni fino al 15 gennaio) con il coordinamento artistico affidato al regista Francesco Saponaro''. "La grande novità - dice Saponaro - sarà la sua struttura da corso di 'addestramento alla messinscena' esaminata nella sua globalità in un discorso a tutto campo sulla storia e sulle tecniche fondative del fare teatro".

"Il cuore del percorso didattico - spiega Nadia Carlomagno, attrice, docente di Pedagogia sperimentale nel Suor Orsola Benincasa,coordinatore scientifico - è rappresentato dall'esplorazione e dal potenziamento delle aree di ricerca espressiva, emotiva, creativa e relazionale, oltre che cognitiva''.