Week end Musica, gli eventi in programma

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Biagio Antonacci lunedì e martedì canta al PalaFlorio di Bari. Giovanni Allevi domani suona al teatro Duse di Bologna, venerdì al teatro Fraschini di Pavia e sabato al teatro Colosseo di Torino. Sal Da Vinci domenica è in cartellone al teatro Augusteo di Napoli. Fiorella Mannoia domenica canta al teatro Politeama di Trieste e martedì al teatro EuropAuditorium di Bologna.

Caparezza domenica è al Palapanini di Modena, martedì al PalaGalassi di Forlì, mercoledì alla Zoppas Arena di Conegliano Veneto (TV). Roy Paci sabato si esibisce al Monk Club di Roma. Fabrizio Bosso sabato è in cartellone al Blue Note di Milano.

Will Hunt, il batterista degli Evanescence che ha suonato con Vasco Rossi, sarà sabato al Florentia Rock Live di San Benedetto del Tronto (AP), domenica al Demodé club di Modugno (BA), lunedì al Goodfellas di Napoli, martedì alla Locanda Blues i Roma, mercoledì al Depero Club di Rieti.