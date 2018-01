Anggun testimonial Concerto Epifania

(ANSA) - NAPOLI, 3 GEN - E' Anggun la testimonial d'eccezione del Concerto dell'Epifania 2018, in programma giovedì 4 gennaio nel Teatro Mediterraneo di Napoli della Mostra d'Oltremare e in onda su Rai1 sabato 6 gennaio alle ore 9.35 con la conduzione di Cristina Rinaldi.

La 13/a edizione del Concerto dell'Epifania è dedicata al messaggio di Papa Francesco all'accoglienza dei migranti.

"Ispirandoci al messaggio di Papa Francesco per la 51/a Giornata mondiale della Pace - ha detto Giuseppe Reale, presidente dell'associazione Oltre il Chiostro - quest'anno abbiamo scelto come filo conduttore l'invocazione Save the world. Faremo nostro l'invito del Santo Padre a scoprire il carico di creatività e tenacia portato dai migranti nei paesi che li accolgono".

La presenza della cantautrice nata a Giacarta, patrocinata dall'Ambasciata d'Indonesia in Italia e dal Consolato Generale di Indonesia a Napoli, si lega così al tema della 13/a edizione del concerto.