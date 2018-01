Ultimo saluto a Elisa Fraunfelder

(ANSA) - NAPOLI, 2 GEN - C'erano anche Fulvio Tessitore e Francesco De Sanctis, i Rettori emeriti delle 'sue' Università, la Federico II e il Suor Orsola Benincasa, per l'ultimo saluto ad Elisa Frauenfelder, tra i grandi maestri della pedagogia italiana, scomparsa improvvisamente proprio nell'ultimo giorno del 2017. Oltre trecento persone ad affollare la Chiesa di San Gioacchino a Napoli per salutare la "Maestra". Innanzitutto i suoi tanti studenti ed i suoi allievi, poi gli amici, con tanti napoletani 'illustri' che le erano amici, dallo scienziato Franco Salvatore al cardiochirurgo Carlo Vosa. E soprattutto l'intero mondo delle università campane con il Pro Rettore dell'Università Federico II, Arturo De Vivo, i presidi della Facoltà di Lettere e Scienze della Formazione del Suor Orsola, Emma Giammattei ed Enrico Corbi e Maria Luisa Iavarone, professore ordinario di Pedagogia all'Università Parthenope. Napoletana, classe 1931, la Frauenfelder non aveva mai smesso di dedicarsi alla passione di una vita: l'insegnamento.