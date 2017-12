Paura nel Casertano,in fiamme tre vagoni

(ANSA) - CASERTA, 24 DIC - Paura a Santa Maria a Vico, nel Casertano, per un incendio che ha coinvolto tre vagoni fermi in un binario della stazione ferroviaria. Dalle fiamme si è sviluppata una densa nube nera che ha avvolto le case circostanti; sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta,i cui centralini sono stati tempestati dalle telefonate di terrore dei residenti, costretti a respirare fumo tossico.

I pompieri, presenti con una squadra, hanno utilizzato due autobotti per domare le fiamme; hanno quindi setacciato l'interno dei vagoni per accertare l'eventuale presenza di senza tetto, ma non c'era nessuno, solo pezzi di metallo ancora incandescenti. I vagoni, forse destinati alla manutenzione, erano sistemati su un binario non utilizzato per il transito di treni di linea. Ancora ignote le cause del rogo. É giunta anche la squadra di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco per capire cosa abbia determinato l'incendio.