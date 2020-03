In Calabria i casi salgono a 235

(ANSA) - CATANZARO, 21 MAR - Sono 235 (28 in più di ieri) le persone risultate positive al coronavirus in Calabria secondo i dati diffusi dalla Regione. Finora sono stati effettuati 2480 tamponi, di cui 2245 risultati negativi.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 13 in reparto; 9 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare. Cosenza: 28 in reparto; 4 in rianimazione; 14 in isolamento domiciliare; 2 deceduti. Reggio Calabria: 16 in reparto; 3 in rianimazione; 58 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 2 deceduti. Vibo Valentia: 2 in reparto; 7 in isolamento domiciliare. Crotone: 14 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 1 deceduto.

I soggetti in quarantena volontaria sono 6382, così distribuiti: Cosenza: 1320; Crotone: 551; Catanzaro: 610; Vibo Valentia: 665; Reggio Calabria: 3236. (ANSA).