Vinti 100 mila euro con 10 e Lotto

(ANSA) - CIRO' MARINA (CROTONE), 4 MAR - Una vincita da 100 mila euro è stata centrata a Cirò Marina grazie ad una giocata da 3 euro al 10eLotto. La vincita è la più alta realizzata in Italia nel concorso del 3 marzo.

Il fortunato giocatore cirotano, ha scelto la modalità "Frequente", e confrontato gli 8 numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandone 8 su 8. Grazie al Doppio "Oro", l'opzione di gioco del 10eLotto, ha potuto realizzare questa vincita. "Il 10eLotto dall'inizio dell'anno - è detto in un comunicato - ha premiato tutta l'Italia: sono stati infatti già distribuiti premi per oltre 768 milioni di euro su tutto il territorio nazionale".