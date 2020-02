Coronavirus:Santelli,scuole non chiudono

(ANSA) - CATANZARO, 27 FEB - Il presidente della Regione Jole Santelli ha emesso un'ordinanza relativa alle misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza Coronavirus "recependo le indicazioni fornite dal Governo per tutte le regioni non direttamente colpite da COVID-19". Ne dà notizia un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale.

"Le scuole - é detto nell'ordinanza - restano aperte, mentre i viaggi d'istruzione e le iniziative affini sono sospese fino al 15 marzo".

"In aggiunta a quanto indicato dal Governo - afferma, in una dichiarazione, il presidente Santelli - abbiamo inserito nella nostra ordinanza anche un punto sulla sorveglianza sanitaria su tutti i passeggeri in arrivo da destinazioni extraregionali negli aeroporti della Calabria. Una misura che si rende necessaria in considerazione del fatto che in questi giorni la Calabria vede tornare i tanti che, per lavoro o per studio, vivono in altre regioni. I controlli verranno effettuati con l'ausilio di volontari della Protezione civile calabrese".