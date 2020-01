Mibact, visitatori cresciuti del 6,3%

(ANSA) - CATANZARO, 30 GEN - Sono aumentati del 6,3%, dal 2014, i visitatori di musei e siti archeologici in Calabria. Lo rende noto il Ministero per i Beni e le attività culturali.

"Dai 401.643 visitatori del 2014 - è detto nella nota - si è passati infatti ai 427.102 del 2019, anno che si è chiuso con un buon risultato dei musei statali calabresi".

La Top 10 regionale del 2019 vede in testa il Museo archeologico nazionale di Reggio, con 227.021 ingressi, seguito dalla Cattolica di Stilo (30.662), mentre al terzo posto si piazza il Museo Archeologico Nazionale di Vibo con 24.063 biglietti. Al quarto il Museo e il Parco archeologico Nazionale di Capo Colonna, con 21.547 visitatori, seguito da Galleria nazionale di Cosenza (17.865), Museo Archeologico di Crotone (16.098) e Museo di Locri (15.597).

Chiudono la classifica le Castella, all'ottavo posto con 15.193 ingressi, il Museo Archeologico Sibaritide (12.684) e il Museo e Parco Archeologico di Scolacium (11.963).